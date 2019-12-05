Появился клип на песню Свят! Свят! Свят!, в котором вместе спели Оля Полякова, Потап и Олег Винник.

В Youtube опубликовали клип на песню Свят! Свят! Свят!, которая звучит в фильме Скажене весілля 2.

Песню исполняют Оля Полякова, Потап и Олег Винник. В ней артисты поют не только о том, каким сумасшедшими могут быть свадьбы, но и том, как иногда не хватает праздников.

В клипе к песне Свят! Свят! Свят! можно увидеть, во что превращаются свадьбы, как танцует Потап и как освящают Винника.

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В описании песни говорится, что она посвящена всем любимым праздникам Украины.

Пользователи считают, что Свят! Свят! Свят! действительно хорошая, положительная и веселая песня.

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Видео: MOZGI