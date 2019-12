Украинские певицы Alyona Аlyona и MARUV опубликовали совместные фото, на которых позируют в латексных костюмах.

Популярные артистки MARUV и Alyona Аlyona опубликовали референс на плакат фильма Ангелы Чарли.

На так называемом постере певицы позируют в латексных костюмах.

– Ангелы и карли, – гласит саркастичная пописать на плакате.

Поклонники артисток в комментариях разразились желанием услышать новый дуэт. Однако менеджмент Alyona Аlyona опроверг слухи о записи совместной песни.











Ангелы и карли: Alyona Аlyona и MARUV показали фигуры в латексе / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что Maruv презентовала заключительный клип из мини-альбома Hellcat Story на песню If you want her.

Фото: alyona.alyona.official, maruvofficial