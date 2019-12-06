Украинская певица Даша Астафьева опубликовала фото с откровенным декольте.
В своем Instagram певица Даша Астафьева показала несколько кадров со съемок промокампании косметического бренда.
Звезда позирует в нюдовом боди, который эффектно подчеркивает формы звезды. На лице Даши нюдовий макияж с нежно-розовой помадой, а на руках – светлый маникюр.
По сравнению с другими фотографиями откровенной Астафьевой, эти кадры показывают певицу в очень скромном и нежном свете.
Фотографии для бренда делала известная фэшн-фотограф Соня Плакидюк.
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Напомним, недавно Даша Астафьева опубликовала откровенное фото в полупрозрачном платье.