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Астафьева показала фото с глубоким декольте и нежным макияжем

Украинская певица Даша Астафьева опубликовала фото с откровенным декольте.

Астафьева показала фото с глубоким декольте и нежным макияжем

В своем Instagram певица Даша Астафьева показала несколько кадров со съемок промокампании косметического бренда.

Звезда позирует в нюдовом боди, который эффектно подчеркивает формы звезды. На лице Даши нюдовий макияж с нежно-розовой помадой, а на руках – светлый маникюр.

По сравнению с другими фотографиями откровенной Астафьевой, эти кадры показывают певицу в очень скромном и нежном свете.

Фотографии для бренда делала известная фэшн-фотограф Соня Плакидюк.

Читайте: Даша Астафьева в соблазнительной фотосессии с глубоким декольте

 

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Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Напомним, недавно Даша Астафьева опубликовала откровенное фото в полупрозрачном платье.

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