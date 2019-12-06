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LOBODA выпустила трек Новый Рим

Певица Светлана Лобода выпустила трек под названием Новый Рим, где крайне удивила своих подписчиков.

LOBODA выпустила трек Новый Рим

На этой неделе Светлана Лобода выпустила новинку – трек Новый Рим.

В своем Instagram-аккаунте она процитировала первые строчки композиции и призвала скачать песню.

Но фоловеры звезды обратили внимание на другой момент – с одного ракурса кажется, что у певицы Лободы шесть пальцев на правой ноге, которую она держит в руке на фотографии.

 

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)


Судя по отзывам в сети, для многих Новый Рим действительно звучит необычно, а кто-то сравнил новинку от Светланы Лободы с Билли Айлиш.

Читайте: День рождения и свадьба: Лобода приехала в Киев

Напомним, в сентябре этого года певица Лобода выпустила новый трек В зоне риска.

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