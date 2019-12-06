Певица Светлана Лобода выпустила трек под названием Новый Рим, где крайне удивила своих подписчиков.

На этой неделе Светлана Лобода выпустила новинку – трек Новый Рим.

В своем Instagram-аккаунте она процитировала первые строчки композиции и призвала скачать песню.

Но фоловеры звезды обратили внимание на другой момент – с одного ракурса кажется, что у певицы Лободы шесть пальцев на правой ноге, которую она держит в руке на фотографии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 5 Дек 2019 в 1:48 PST



Судя по отзывам в сети, для многих Новый Рим действительно звучит необычно, а кто-то сравнил новинку от Светланы Лободы с Билли Айлиш.

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Напомним, в сентябре этого года певица Лобода выпустила новый трек В зоне риска.