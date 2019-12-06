Певица Светлана Лобода выпустила трек под названием Новый Рим, где крайне удивила своих подписчиков.
На этой неделе Светлана Лобода выпустила новинку – трек Новый Рим.
В своем Instagram-аккаунте она процитировала первые строчки композиции и призвала скачать песню.
Но фоловеры звезды обратили внимание на другой момент – с одного ракурса кажется, что у певицы Лободы шесть пальцев на правой ноге, которую она держит в руке на фотографии.
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Судя по отзывам в сети, для многих Новый Рим действительно звучит необычно, а кто-то сравнил новинку от Светланы Лободы с Билли Айлиш.
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Напомним, в сентябре этого года певица Лобода выпустила новый трек В зоне риска.