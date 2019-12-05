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Пассивный курильщик: о чем поет Айлиш в песне Xanny

Перевод песни Билли Айлиш – Xanny, читайте на сайте Факты ICTV.

Пассивный курильщик: о чем поет Айлиш в песне Xanny

Клип Xanny 17-летней американской певицы Билли Айлиш вошел в альбом When We Fаll Аslеер, Whеre Dо Wе Gо?

Xannу (ксанни)— сленговое название транквилизатора, который часто используется для лечения тревожных расстройств и панических атак. Этот препарат вызывает зависимость.

В ролике певица сидит на скамейке, пока об ее лицо тушат сигареты, а режиссером этого видео стала сама звезда.

В песне Билли говорится о том, что все ее друзья проводят жизнь в вечеринках и кайфе, и она в этой ситуации как пассивный курильщик. Ей не нужен транквилизатор, и она не может никого полюбить.

Смотреть клип Xanny

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Перевод песни Xanny

Что в них такого?
Я, похоже, что-то упускаю.
Они продолжают ничего не делать.
Они слишком пьяны, чтобы бояться.

Без них будет лучше.
Они ничто, но неуравновешенны,
Они приносят пепельницы на стол
И это единственная вещь, которой они делятся.

Я пассивный курильщик
До сих пор пью колу из банки
Мне не нужен ксанни, чтобы почувствовать себя лучше
По их плану, я развожу всех по домам.
Единственная, кто не под кайфом
Никогда не предлагай мне ксанни, никогда.

Посыпаясь на закате,
Они опаздывают на каждую вечеринку
И никогда не извиняются.
Сейчас они очень пьяны, чтобы танцевать,
По утрам им плохо
И их прекрасные головки болят.
Они очень плохо учатся,
Делают те же ошибки,
Виня жизнь

Я пассивный курильщик
До сих пор пью колу из банки
Мне не нужен ксанни, чтобы почувствовать себя лучше
По их плану, я развожу всех по домам.
Единственная, кто не под кайфом
Никогда не предлагай мне ксанни, никогда.

Пожалуйста, не пытайся поцеловать меня на тротуаре
Перед очередной затяжкой сигареты
Я не могу позволить себе любить того,
Кто не умирает по ошибке
В Силвер-Лейк.Что в них такого?

Я, похоже, что-то упускаю
Они продолжают ничего не делать
Они слишком пьяны, чтобы бояться.

Разрушаясь,
Им больно,
Они учатся.

Напомним, что Билли Айлиш стала одной из победительниц премии MTV Europe Music Awards, церемония вручения которой состоялась в ноябре.

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