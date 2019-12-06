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Roma: Мальбэк выпустил альбом

Российский музыкант Рома Мальбэк выпустил сольный альбом Roma.

Roma: Мальбэк

Рома Мальбэк выпустил альбом Roma, который был записан без Сюзанны. Альбом стал первой сольной работой в карьере музыканта.

В альбомах Новое искусство и Плакса значительное место занимала Сюзанна, что вылилось в совместную работу Reptiland. В новом альбоме нет монологов между мужчиной и женщиной – здесь есть внутренние монологи.

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За значительную часть продакшна отвечает Shumno, привнося в звучание хип-хоп басы и атмосферу британской электронной музыки.

Напомним, 25 ноября украинская рэперша Alyona Alyona представила новый мини-альбом под названием В хатi МА.

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