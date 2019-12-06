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Сколько муж Анастасии Заворотнюк тратит на лечение актрисы

Коллеги мужа Анастасии Заворотнюк рассказали, что Петр Чернышев много работает, чтобы оплатить лечение актрисы.

Сколько муж Анастасии Заворотнюк тратит на лечение актрисы

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев много работает, чтобы оплатить лечение жены. В частности он принимает участие в шоу Татьяны Навки Руслан и Людмила и Красавица и Чудовище, а постановке Спящая красавица. Легенда двух королевств Чернышев исполняет одну из главных ролей.

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– Чернышев получает за один выход на лед от 100 до 300 тыс. рублей. В декабре и в январе у Чернышева запланировано 19 ледовых шоу.

Это значит, что есть возможность заработать серьезный гонорар от 2 до 5 млн рублей. Эти деньги сейчас очень нужны Пете. На нем ведь еще годовалая дочка, которой тоже необходима забота, – рассказали коллеги Чернышев.

Ранее Факты ICTV писали, что  Анастасия Заворотнюк продолжает свою борьбу с раком головного мозга. Кроме того, стало известно, что врачи смогли удалить опухоль, не коснувшись здоровых клеток. У актрисы появился шанс на выздоровление.

Источник: СтарХит

Фото: a_zavorotnyuk

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