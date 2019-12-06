Коллеги мужа Анастасии Заворотнюк рассказали, что Петр Чернышев много работает, чтобы оплатить лечение актрисы.

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев много работает, чтобы оплатить лечение жены. В частности он принимает участие в шоу Татьяны Навки Руслан и Людмила и Красавица и Чудовище, а постановке Спящая красавица. Легенда двух королевств Чернышев исполняет одну из главных ролей.

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– Чернышев получает за один выход на лед от 100 до 300 тыс. рублей. В декабре и в январе у Чернышева запланировано 19 ледовых шоу. Это значит, что есть возможность заработать серьезный гонорар от 2 до 5 млн рублей. Эти деньги сейчас очень нужны Пете. На нем ведь еще годовалая дочка, которой тоже необходима забота, – рассказали коллеги Чернышев.

Ранее Факты ICTV писали, что Анастасия Заворотнюк продолжает свою борьбу с раком головного мозга. Кроме того, стало известно, что врачи смогли удалить опухоль, не коснувшись здоровых клеток. У актрисы появился шанс на выздоровление.

Источник: СтарХит

Фото: a_zavorotnyuk