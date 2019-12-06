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Соцсети высмеяли Лободу за фото с шестью пальцами на ноге

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала фото, на котором у нее шесть пальцев.

лобода

Светлана Лобода опубликовала в Instagram фото, посвященное выходу новой песни Новый Рим.

На снимке у нее открытые босоножки и отчетливо видно шестой палец на ноге.

Читайте: День рождения и свадьба: Лобода приехала в Киев

Подписчики звезды высмеяли ее за неумелое использование фотошопа. Однако большинство поклонников не заметили на изображении ничего удивительного.

Фото собрало более 62 тыс. лайков.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Напомним, Лобода выпустила трек под названием Новый Рим. Подписчики отметили, что песня очень напоминает мотив песни Bad Guy Билли Айлиш.

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