Соцсети высмеяли Лободу за фото с шестью пальцами на ноге

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала фото, на котором у нее шесть пальцев.
Светлана Лобода опубликовала в Instagram фото, посвященное выходу новой песни Новый Рим.
На снимке у нее открытые босоножки и отчетливо видно шестой палец на ноге.
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Подписчики звезды высмеяли ее за неумелое использование фотошопа. Однако большинство поклонников не заметили на изображении ничего удивительного.
Фото собрало более 62 тыс. лайков.
Напомним, Лобода выпустила трек под названием Новый Рим. Подписчики отметили, что песня очень напоминает мотив песни Bad Guy Билли Айлиш.
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