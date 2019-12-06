Топ-10 самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 – Forbes

Тейлор Свифт опередила Канье Уэста в рейтинге самых высокооплачиваемых музыкантов.
Американская певица Тейлор Свифт за 2019 год заработала больше других звезд музыкального Олимпа.
Ее прибыль составила $185 млн, которые певица добавила на свой счет благодаря новой сделке со звукозаписывающим лейблом, рекламным контрактам и гастрольному туру.
На второе место рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов попал рэпер Канье Уэст, который заработал $150 млн. Получить столько прибыли за год ему помогли продажи кроссовок совместного с Аdidas бренда Yeezy.
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Английский певец Эд Ширан заработал на гастрольных турах $110 млн и занял третье место.
Топ-10 участников рейтинга:
- Тейлор Свифт ($185 млн)
- Канье Уэст ($150 млн)
- Эд Ширан ($110 млн)
- The Eagles ($100 млн)
- Элтон Джон ($84 млн)
- Jay-Z ($81 млн)
- Бейонсе ($81 млн)
- Drake ($75 млн)
- Diddy ($70 млн)
- Metallica ($68,5 млн)
В рейтинг также попали 9 новичков, среди них: корейский бойзбэнд BTS (№ 15, $57 млн), певица Ариана Гранде (№ 22, $8 млн) и хип-хоп трио Migos (№ 40, $36 млн).
К слову, Тейлор Свифт во второй раз признали Артисткой года на American Music Awards 2019.
Источник: Forbes