Топ-10 самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 – Forbes

Тейлор Свифт опередила Канье Уэста в рейтинге самых высокооплачиваемых музыкантов.

Американская певица Тейлор Свифт за 2019 год заработала больше других звезд музыкального Олимпа.

Ее прибыль составила $185 млн, которые певица добавила на свой счет благодаря новой сделке со звукозаписывающим лейблом, рекламным контрактам и гастрольному туру.

На второе место рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов попал рэпер Канье Уэст, который заработал $150 млн. Получить столько прибыли за год ему помогли продажи кроссовок совместного с Аdidas бренда Yeezy.

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Английский певец Эд Ширан заработал на гастрольных турах $110 млн и занял третье место.

Топ-10 участников рейтинга:

Тейлор Свифт ($185 млн) Канье Уэст ($150 млн) Эд Ширан ($110 млн) The Eagles ($100 млн) Элтон Джон ($84 млн) Jay-Z ($81 млн) Бейонсе ($81 млн) Drake ($75 млн) Diddy ($70 млн) Metallica ($68,5 млн)

В рейтинг также попали 9 новичков, среди них: корейский бойзбэнд BTS (№ 15, $57 млн), певица Ариана Гранде (№ 22, $8 млн) и хип-хоп трио Migos (№ 40, $36 млн).

К слову, Тейлор Свифт во второй раз признали Артисткой года на American Music Awards 2019.

Источник: Forbes