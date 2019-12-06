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Топ-10 самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 – Forbes

Тейлор Свифт опередила Канье Уэста в рейтинге самых высокооплачиваемых музыкантов.

Топ-10 самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 – Forbes

Американская певица Тейлор Свифт за 2019 год заработала больше других звезд музыкального Олимпа.

Ее прибыль составила $185 млн, которые певица добавила на свой счет благодаря новой сделке со звукозаписывающим лейблом, рекламным контрактам и гастрольному туру.

На второе место рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов попал рэпер Канье Уэст, который заработал $150 млн. Получить столько прибыли за год ему помогли продажи кроссовок совместного с Аdidas бренда Yeezy.

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Английский певец Эд Ширан заработал на гастрольных турах $110 млн и занял третье место.

Топ-10 участников рейтинга:

  1. Тейлор Свифт ($185 млн)
  2. Канье Уэст ($150 млн)
  3. Эд Ширан ($110 млн)
  4. The Eagles ($100 млн)
  5. Элтон Джон ($84 млн)
  6. Jay-Z ($81 млн)
  7. Бейонсе ($81 млн)
  8. Drake ($75 млн)
  9. Diddy ($70 млн)
  10. Metallica ($68,5 млн)

В рейтинг также попали 9 новичков, среди них: корейский бойзбэнд BTS (№ 15, $57 млн), певица Ариана Гранде (№ 22, $8 млн) и хип-хоп трио Migos (№ 40, $36 млн).

К слову, Тейлор Свифт во второй раз признали Артисткой года на American Music Awards 2019.

Источник: Forbes

Фото: Getty Images

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