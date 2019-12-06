Украинская группа KAZKA презентовала песню Твоєї крові, в которой поется о бывших и любви.

На официальном канале украинской группы KAZKA в Youtube опубликовали новую песню под названием Твоєї крові, которая войдет в состав альбома NIRVANA.

Песня рассказывает о том, как важно отпускать бывших возлюбленных.

– Хотя бывшие никогда не оставляют твою жизнь просто так, и все же надо выбрать подходящее время и отпустить их навсегда. На самом деле лучшее время – сейчас. Ищи человека, который поможет забыть страхи, – говорится в сообщении к песне Твоєї крові.

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Слова песни положены на музыку, которая очень напоминает мотивы восточных стран.

К слову, певица Билли Айлиш выпустила клип на песню Хanny, который сама и срежиссировала.

Видео: KAZKA