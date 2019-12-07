Анастасия Суббота представит Украину в финале конкурса Мисс Вселенная-2019 8 декабря. Что известно про красавицу из Запорожья, покорившую украинских жюри – в материале Фактов ICTV.

Мисс Украина Вселенная 2019 26-летняя Анастасия Суббота из Запорожья 8 декабря представит нашу страну на международной арене в Атланте.

Что известно об Анастасии Субботе

В модельное агентство украинская красавица поступила в возрасте 8 лет. В возрасте 14 лет после конкурса в Украине ее пригласили работать в Италию по контракту, но отец не отпустил.

Через три года модельное агентство в Донецке предложило ей поехать на работу в Китай. В этой стране она прожила несколько лет, работая манекенщицей.

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В Украине Анастасия Суббота выходила на подиумы на показах украинских дизайнеров, в частности бренда GASANOVA.

Анастасия Суббота по специальности веб-дизайнер. Ее хобби – рыбалка. Мать красавицы проживает в Соединенных штатах Америки.



















Мисс Украина Вселенная 2019 – что известно про Анастасию Субботу / 5 фотографий

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Фото: JetSetter