В субботу, 7 декабря, появились слухи о якобы самоубийстве секс-символа Голливуда Брэда Питта.
В поисковиках взлетела частота запроса – Брэд Питт умер, хотя в сети нет ни одной новости о смерти знаменитого актера.
СМИ пишут, что это дело рук хакеров, запустивших вирус в соцсети.
Читайте: Шарлиз Терон встречается с Брэдом Питтом
Пользователям предлагают узнать подробности, перейдя по ссылке, которая опасна для компьютеров, а для достоверности ссылаются на статьи в авторитетных американских изданиях, хотя таких публикаций не существует.
Напомним, три года назад новость о якобы смерти Брэда Питта тоже взорвала сеть. Оказалось, что хакеры запустили вредоносную программу в компьютеры пользователей, активно отслеживающих новости о его разводе с Джоли.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+