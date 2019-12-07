В субботу, 7 декабря, появились слухи о якобы самоубийстве секс-символа Голливуда Брэда Питта.

В поисковиках взлетела частота запроса – Брэд Питт умер, хотя в сети нет ни одной новости о смерти знаменитого актера.

СМИ пишут, что это дело рук хакеров, запустивших вирус в соцсети.

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Пользователям предлагают узнать подробности, перейдя по ссылке, которая опасна для компьютеров, а для достоверности ссылаются на статьи в авторитетных американских изданиях, хотя таких публикаций не существует.

Напомним, три года назад новость о якобы смерти Брэда Питта тоже взорвала сеть. Оказалось, что хакеры запустили вредоносную программу в компьютеры пользователей, активно отслеживающих новости о его разводе с Джоли.