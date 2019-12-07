После второго прямого эфира 10 сезона Х-Фактора шоу покинули двое участников.

Во время второго эфира 10 сезона вокального шоу Х-фактор восемь участников исполняли хиты 90-х.

Развлекали сегодня зрителей и судьи. Настя Каменских и Оля Полякова поцеловались в эфире. Они обе пришли на шоу в платьях красного цвета, и таким образом решили доказать, что между ними нет конкуренции.

Читайте: Данилко вернулся в судейское кресло на X-Фактор

Зрительское голосование успешно преодолели Георгий Колдун и Анна Иваница (команда Оли Полковой), а также Элина Иващенко и Маша Стопник (команда Игоря Кондратюка).

Не хватило голосов группе FURMAN TRASH POLKA band из команды Андрея Данилко – они первыми покинули шоу.

В группе риска оказалась также группа ROMAX (тоже подопечные Данилко) и Артем Забелин (команда Насти Каменских).

Им пришлось исполнять песни за жизнь, которые выбирали самостоятельно.

По решению судей, вторым шоу сегодня покинул Артем Забелин.







Кто оставил Х-фактор 10 после второго эфира / 2 фотографии

Напомним, во время первого эфира 10 сезона шоу Х-Фактор покинули сразу четверо участников.