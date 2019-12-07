После второго прямого эфира 10 сезона Х-Фактора шоу покинули двое участников.
Во время второго эфира 10 сезона вокального шоу Х-фактор восемь участников исполняли хиты 90-х.
Развлекали сегодня зрителей и судьи. Настя Каменских и Оля Полякова поцеловались в эфире. Они обе пришли на шоу в платьях красного цвета, и таким образом решили доказать, что между ними нет конкуренции.
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Зрительское голосование успешно преодолели Георгий Колдун и Анна Иваница (команда Оли Полковой), а также Элина Иващенко и Маша Стопник (команда Игоря Кондратюка).
Не хватило голосов группе FURMAN TRASH POLKA band из команды Андрея Данилко – они первыми покинули шоу.
В группе риска оказалась также группа ROMAX (тоже подопечные Данилко) и Артем Забелин (команда Насти Каменских).
Им пришлось исполнять песни за жизнь, которые выбирали самостоятельно.
По решению судей, вторым шоу сегодня покинул Артем Забелин.
Напомним, во время первого эфира 10 сезона шоу Х-Фактор покинули сразу четверо участников.