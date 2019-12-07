Каменских и Полякова поцеловались на Х-факторе

Судьи 10 сезона шоу Х-Фактор Настя Каменских и Оля Полякова поцеловали во время трансляции прямого эфира в Facebook.
На второй эфир 10 сезона шоу Х-Фактор Каменских и Полякова пришли в красных платьях.
У Насти сегодня еще и волосы такого цвета.
Судьи, чтобы показать, что это не повод для каких-то чисто женских противоречий, поцеловались в прямом эфире во время трансляции в Facebook.
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Для Каменских этот эфир запомнится еще одним казусом – у нее сломался стул.
Напомним, во время первого эфира 10 сезона шоу Х-Фактор покинули сразу четверо участников.
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