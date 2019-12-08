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Чудо-женщина 1984 – трейлер фильма с Галь Гадот

В сети появился официальный трейлер сиквела Чудо-женщина 1984 с Галь Гадот в главной роли.

Чудо-женщина 1984 – трейлер фильма с Галь Гадот

Опубликован первый трейлер фильма Чудо-женщина 1984 с Галь Гадот и Крисом Пайном в главных ролях.

Премьера картины состоится 5 июня 2020 года.

Читайте: Рецензия на фильм Ножи наголо: умереть в собственном детективе

Одним из главных противников супергероини во второй части станет героиня Кристен Уиг – ученая-археолог Барбара Энн Минерва, превратившаяся в женщину-кошку Гепарду.

Ранее Факты ICTV писали, что дебютный тизер-трейлер Черной Вдовы опубликовали на официальной странице Marvel.

Фото: Wonder Woman 

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