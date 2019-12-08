В сети появился официальный трейлер сиквела Чудо-женщина 1984 с Галь Гадот в главной роли.
Опубликован первый трейлер фильма Чудо-женщина 1984 с Галь Гадот и Крисом Пайном в главных ролях.
Премьера картины состоится 5 июня 2020 года.
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Одним из главных противников супергероини во второй части станет героиня Кристен Уиг – ученая-археолог Барбара Энн Минерва, превратившаяся в женщину-кошку Гепарду.
Ранее Факты ICTV писали, что дебютный тизер-трейлер Черной Вдовы опубликовали на официальной странице Marvel.
Фото: Wonder Woman
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