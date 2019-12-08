Советская и российская актриса Алиса Фрейдлих отмечает 85-летие. Фильмографию и позицию артистки по Украине – читайте в материале Фактов ICTV.

Алиса Фрейдлих отмечает юбилей. Сегодня, 8 декабря, известной актрисе исполнилось 85 лет.

Факты ICTV собрали фильмографию и биографические факты из жизни актрисы.

Биография Алисы Фрейдлих

Родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. Ее отец – известный актер Бруно Фрейндлих.

Перед войной родителям Алисы пришлось расстаться. Папа и его театр уехали в Ташкент. Алиса осталась с мамой в Ленинграде, где в 1941 году пошла в школу. Вскоре началась блокада. По воспоминаниям Фрейдлих, им удалось выжить только благодаря бабушке. Она делила хлеб на маленькие кусочки и давала по часовому графику.

После окончания войны Алиса с мамой переехали в Эстонию.

В 1953 году поступила в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского.

В 1981 году Фрейндлих стала народной артисткой СССР и начала выступать в Ленинградском академическом Большом драматическом театре имени Горького.

С 1983 года — одна из ведущих актрис Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова.

Фрейдлих снималась у многих знаменитых российских режиссеров. Сначала Алисе доставались лишь эпизодические роли. Очень много времени занимала работа в театре, от киноролей иногда приходилось отказываться.

Это исправил Эльдар Рязанов, пригласив Алису в 1976 году для главной роли в своей картине Служебный роман.

Фильмография Алисы Фрейдлих

Фильмы с участием Алисы Фрейдлих вошли в золотой фонд кинематографа.

Актриса наиболее известна по картинам: Соломенная шляпка, Агония, Служебный роман, Д’Артаньян и три мушкетера, Сталкер, Жестокий романс, циклу фильмов Женская логика и фильму Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину.

Позиция по Украине

В марте 2018 года Алиса Фрейдлих попала в черный список Министерства культуры Украины. Причиной стала поддержка аннексии Крыма, которую актриса высказала в 2016 году.

На решение Минкульста негативно отреагировала Лия Ахеджакова, которая известна своей поддержкой Украины и актер Олег Басилашвили.

Напомним, Верховная Рада утвердила проект постановления о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году. За него проголосовали 232 депутата.