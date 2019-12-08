Анастасия Суббота Instagram

Что постит в Instagram обладательница короны Мисс Украина Вселенная 2019 Анастасия Суббота – смотрите в материале Фактов ICTV.

Представлять Украину на международном конкурсе Мисс Вселенная-2019 будет 26-летняя модель Анастасия Суббота из Запорожья.

Девушка с детства увлекается конкурсами красоты, является обладательницей титула Мини мисс Запорожье.

Также Анастасия увлекается живописью и спортивной хореографией, обожает рыбалку.

Читайте: Анастасия Суббота показала платье для конкурса Мисс Вселенная 2019

Анастасия Суббота по специальности веб-дизайнер, но работает моделью. Несколько лет она жива в Китае, где работала манекенщицей. Также Анастасия выходила на подиумы на показах украинских дизайнеров, в том числе бренда GASANOVA.

Раньше она была натуральной блондинкой, но перекрасилась в рыжий цвет. Девушка отмечает, что это добавило ей уверенности и принесло удачу.

В Instagram Анастасия публикует эффектные фото, демонстрируя свою фигуру.































Корона и козаки – что публикует в Instagram Анастасия Суббота / 8 фотографий

Напомним, что финал конкурса Мисс Вселенная -2019 состоится 8 декабря в Атланте (Джорджия, США). Украину на нем представит 26-летняя Анастасия Суббота из Запорожья, которая отправится в США 27 ноября.

Фото: awwsaturday