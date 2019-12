Enviyon on a mix No, no, no, no No, no, no, no, no No, no, no, no, no (no) No, no, no На миксе Инвион, Нет, нет, нет, нет, Нет, нет, нет, нет, нет, Нет, нет, нет, нет, нет (нет), Нет, нет, нет.

I still see your shadows in my room Can’t take back the love that I gave you It’s to the point where I love and I hate you And I cannot change you, so I must replace you, oh Easier said than done I thought you were the one Listenin’ to my heart instead of my head You found another one But I am the better one I won’t let you forget me I still see your shadows in my room Can’t take back the love that I gave you It’s to the point where I love and I hate you And I cannot change you, so I must replace you, oh Easier said than done I thought you were the one Listenin’ to my heart instead of my head You found another one But I am the better one I won’t let you forget me Я до сих пор вижу твои тени в своей комнате, Не могу вернуть ту любовь, что тебе отдал, Уже дошло до того, что я тебя люблю и ненавижу, И я не могу изменить тебя, так что я должен тебя заменить, о-о, Сказать легче, чем сделать, Я думал ты была той, единственной, Прислушиваюсь к своему сердцу, а не разуму, Ты нашла другого, Но я – лучше, Не позволю тебе забыть меня, Я до сих пор вижу твои тени в своей комнате, Не могу вернуть ту любовь, что тебе отдал, Уже дошло до того, что я тебя люблю и ненавижу, И я не могу изменить тебя, так что я должен тебя заменить, о-о, Сказать легче, чем сделать, Я думал ты была той, единственной, Прислушиваюсь к своему сердцу, а не разуму, Ты нашла другого, Но я – лучше, Не позволю тебе забыть меня.

You left me falling and landing inside my grave I know that you want me dead I take prescriptions to make me feel a-okay I know it’s all in my head I have these lucid dreams where I can’t move a thing Thinking of you in my bed You were my everything Thoughts of a wedding ring Now I’m just better off dead I’ll do it over again I didn’t want it to end I watch it blow in the wind I should’ve listened to my friends Did this shit in the past But I want it to last You were made outta plastic, fake I was tangled up in your drastic ways Who knew evil girls had the prettiest face? You gave me a heart that was full of mistakes I gave you my heart and you made heart break Ты бросила меня, и я приземлился в своей могиле, Я знаю, ты хочешь моей смерти, Беру рецепт, чтобы мне стало лучше, Я знаю, все в моей голове, У меня осознанные сны, где я ничего не могу сдвинуть с места, Думаю о тебе в моей кровати, Ты была для меня всем, Мысли об обручальном кольце, Теперь, мне лучше просто умереть, Я повторю все сначала, Я не хотел, чтобы все кончалось, Я вижу, как все уносит ветер, Не стоило мне слушать друзей, Вся эта хр*нь в прошлом, Но я хочу, чтобы она продолжалась, Ты сделана из пластика, фальшивка, Я запутался в твоих крутых поворотах, Кто знал, что у злых девушек прекраснейшее лицо? Ты дала мне сердце полное ошибок, Я отдал свое сердце, и ты его разбила.

You made my heart break You made my heart ache (I still see your shadows in my room) You made my heart break You made my heart ache (can’t take back the love that I gave you) You made my heart break (were made outta plastic, fake) You made my heart ache (I still see your shadows in my room) You made my heart break again (I was tangled up your drastic ways) Who knew evil girls had the prettiest face? Ты разбила мне сердце, Ты принесла моему сердцу боль (Я до сих пор вижу твои тени в своей комнате), Ты разбила мне сердце, Ты принесла моему сердцу боль (Не могу вернуть ту любовь, что тебе отдал), Ты разбила мне сердце (сделана из пластика, фальшивка), Ты принесла моему сердцу боль (Я до сих пор вижу твои тени в своей комнате), Ты снова разбила мне сердце (Я запутался в твоих крутых поворотах), Кто знал, что у злых девушек прекраснейшее лицо?

I still see your shadows in my room Can’t take back the love that I gave you It’s to the point where I love and I hate you And I cannot change you, so I must replace you, oh Easier said than done I thought you were the one Listenin’ to my heart instead of my head You found another one But I am the better one I won’t let you forget me I still see your shadows in my room Can’t take back the love that I gave you It’s to the point where I love and I hate you And I cannot change you, so I must replace you, oh Easier said than done I thought you were the one Listenin’ to my heart instead of my head You found another one But I am the better one I won’t let you forget me Я до сих пор вижу твои тени в своей комнате, Не могу вернуть ту любовь, что тебе отдал, Уже дошло до того, что я тебя люблю и ненавижу, И я не могу изменить тебя, так что я должен тебя заменить, о-о, Сказать легче, чем сделать, Я думал ты была той, единственной, Прислушиваюсь к своему сердцу, а не разуму, Ты нашла другого, Но я – лучше, Не позволю тебе забыть меня, Я до сих пор вижу твои тени в своей комнате, Не могу вернуть ту любовь, что тебе отдал, Уже дошло до того, что я тебя люблю и ненавижу, И я не могу изменить тебя, так что я должен тебя заменить, о-о, Сказать легче, чем сделать, Я думал ты была той, единственной, Прислушиваюсь к своему сердцу, а не разуму, Ты нашла другого, Но я – лучше, Не позволю тебе забыть меня.