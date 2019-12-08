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Умер рэпер Juice WRLD

В США скончался хип-хоп исполнитель Juice WRLD в возрасте 21 года. Причиной смерти называют сердечный приступ.

Умер рэпер Juice WRLD

В США на 22 году жизни умер рэпер Juice WRLD (Джаред Энтони Хиггинс ).

Американскому рэперу стало плохо в чикагском аэропорту. На место прибыла скорая помощь, которая доставила музыканта в больницу. Однако врачам не удалось спасти Juice WRLD.

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По предварительным данным, причиной смерти Juice WRLD стал сердечный приступ.

В прошлый понедельник рэперу исполнился 21 год.

Джаред Хиггинс родился 2 декабря 1998 года в городе Чикаго (штат Иллинойс, США).

Позже он перебрался в деревню Хомвуд. Со школы Джаред начал употреблять наркотики. Проблемы со здоровьем привели к тому, что он был вынужден уйти из школы на последнем году обучения, а также начать употреблять медикаментозную марихуану.

Сначала он научился играть на фортепиано, а затем на гитаре и барабанах. Серьезно занимать репом Джаред начал на втором курсе старшей школы.

В 2019 году он стал победителем на Billboard Music Awards в категории Лучший новый артист.

Ранее Факты ICTV писали, что 24 ноября в возрасте 28 лет умерла южнокорейская певица и актриса Гу Хара. Причина смерти Гу Хары неизвестна. Полиция проводит расследование.

Фото: juicewrld999

Источник: TMZ

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