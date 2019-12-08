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Умер Рон Либман, сыгравший отца Рэйчел в сериале Друзья

Умер Рон Либман – американский актер театра, кино и телевидения, игравший отца Рэйчел Грин в популярном сериале Друзья.

Умер Рон Либман

Рон Либман умер 6 декабря в Нью-Йорке в возрасте 82 лет. Актер известен ролями в популярных сериалах Друзья и Клан Сопрано.

Предварительно, Либман умер из-за воспаления легких.

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За свою актерскую карьеру он сыграл много драматических и и комедийных ролей. В частности, он в таких известных фильмах, как Норма Рэй (1979) и Бойня номер пять (1972).

В 1979 году Либман стал обладателем премии Эмми за лучшую мужскую роль в драматическом телесериале Кац, а в 1993 году – театральную премию Тони за роль в постановке Ангелы в Америке.

Напомним, в мае на 75-м году жизни умер актер Питер Мейхью. Он известен по роли Чубакки в киносаге Звездные войны.

Источник: AP

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