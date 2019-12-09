Анастасия Суббота: как выступила украинка на Мисс Вселенная-2019

Украинская модель Анастасия Суббота не прошла во второй этап конкурса красоты Мисс Вселенная-2019.

В ночь на 8 декабря в зале Tyler Perry Studios, в штате Джорджия состоялся ежегодный конкурс красоты Мисс Вселенная.

В 2019 году на международной арене Украину представляла модель Анастасия Суббота.

26-летняя Анастасия не смогла войти в топ-20 конкурса.

Украинка достойно показала себя на международном соревновании среди красавиц со всего мира. Но, к сожалению, ее участие закончилась на первом этапе.

Девушка продемонсрировала на подиуме национальный костюм, идеей которого была Украина с высоты птичьего полета. Он был соткан из лоскутов различных оттенков зеленого и голубого.

Туда были вплетены колоски, цветы мальвы, а внутри вмонтирована подсветка. Платье весит 28 килограмм.

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Обладательницей титула Мисс Вселенная 2019 признали 26-летнюю представительницу Южно-Африканской республики Зозибини Тунзи.

View this post on Instagram A post shared by Miss Universe (@missuniverse) on Dec 8, 2019 at 8:33pm PST

Ранее Факты ICTV рассказывали, что постит в Instagram обладательница короны Мисс Украина Вселенная 2019 Анастасия Суббота.