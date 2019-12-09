Грузинский режиссер Заза Урушадзе умер на 53 году жизни от сердечного приступа. Все, что о нем известно, читайте на Фактах ICTV.

Заза Урушадзе был одним из самых известных кинорежиссеров современной Грузии.

Родился он 30 октября 1965 года в семье советского футбольного вратаря, игрока сборной СССР Рамаза Урушадзе.

В 1982-1988 годах учился на режиссерском факультете Тбилисского государственного университета театра и кино имени Шота Руставели. В 2001 году стал председателем Экспертной комиссии Грузинского национального киноцентра, а в 2002-2004 годах был его директором.

В 2018 году Заза Урушадзе был избран президентом Киноакадемии Грузии сроком на пять лет, однако оставил должность уже через год. Причиной такого решения стали интриги в организации.

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Фильмы Зазы Урушадзе

К самым известным работам режиссера относятся фильмы Катаплексия (1985), Два дождливых дня (1987), Им, кого оставили отцы (новелла в киноальманахе Микстура без рецепта, 1989), Здесь рассвет (1998), Три дома (2008).

И все же наиболее успешной стала его последняя работа – фильм Мандарины. Это первый эстонско-грузинский фильм. В нем рассказывается об Абхазском регионе Грузии в 1990 году во время российской военной агрессии.

По сюжету, эстонский мужчина Иво остановился в Абхазии, чтобы собрать урожай мандаринов. Но однажды он видит раненого мужчину и начинает опекаться незнакомцем.

За три года фильм фильм получил более 15 наград на международных фестивалях, в том числе главную премию Варшавского кинофестиваля и специальный приз на Гейдельбергском кинофестивале, номинацию Лучший фильм 2016 кинофестиваля Бари.

В 2015 году он был номинирован на премию Оскар от Эстонии в категории Лучший фильм на иностранном языке.

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Фото: Warsaw Film Festival