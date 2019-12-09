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Мисс Вселенная 2019 – что известно о Зозибини Тунзи

Что известно о Мисс Вселенная-2019 Зозибини Тунзи – читайте в материале Фактов ICTV.

Мисс Вселенная 2019 – что известно о Зозибини Тунзи

В эти выходные в городе Атланта (США) прошел 68-й конкурс красоты Мисс Вселенная. За корону победительницы боролись 79 участниц. Обладательницей титула Мисс Вселенная-2019 признали 26-летнюю представительницу Южно-Африканской республики Зозибини Тунзи.

Девушка стала третьей победительницей из ЮАР, которая завоевала титул Мисс Вселенная.

Что известно о победительнице конкурса Мисс Вселенная-2019 – читайте в материале Фактов ICTV.

Зозибини Тунзи родилась в 1993 году.

Тунзи – представительница африканского народа коса. Она выросла в небольшом городке Тсоло, подавляющее количество жителей которого как раз относятся к этой народной группе и говорят на собственном языке.

Девушка ранее также была коронована как Мисс Южная Африка 2019.

Она является третьей женщиной из Южной Африки, которая выиграла титул, и первой темнокожей женщиной после того, как Лейла Лопес получила корону Мисс Вселенная в 2011 году.

 

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“Determined to rise”❤️

Публикация от Zozibini Tunzi (@zozitunzi)

В своей речи Зозибини рассказала, что никогда не думала, что именно она сможет стать обладательницей титула Мисс Вселенная.

– Я выросла в мире, где женщина, похожая на меня – со своим типом кожи и волос – никогда не считалась красивой, – рассказала Тунцы во время заключительной речи перед объявлением победителей.

Зозибини активно выступает против насилия на почве гендерных различий и стереотипов, а также занимается защитой прав женщин в ЮАР.

Кроме этого, она выступает за популяризацию природной красоты и игнорирование навязанных обществом бьюти-стандартов.

Также во время конкурсных интервью девушка не раз говорила о том, что каждой женщине важно найти свое место.

 

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Power to every woman..You’re amazing. Womandla 👑 #misssa2019

Публикация от Zozibini Tunzi (@zozitunzi)

Зозибини уверена, что представительницам прекрасного пола следует стремиться занимать руководящие должности и становиться лидерами в различных сферах деятельности.

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