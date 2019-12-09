Что известно о Мисс Вселенная-2019 Зозибини Тунзи – читайте в материале Фактов ICTV.
В эти выходные в городе Атланта (США) прошел 68-й конкурс красоты Мисс Вселенная. За корону победительницы боролись 79 участниц. Обладательницей титула Мисс Вселенная-2019 признали 26-летнюю представительницу Южно-Африканской республики Зозибини Тунзи.
Девушка стала третьей победительницей из ЮАР, которая завоевала титул Мисс Вселенная.
Что известно о победительнице конкурса Мисс Вселенная-2019 – читайте в материале Фактов ICTV.
Зозибини Тунзи родилась в 1993 году.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Tonight a door was opened and I could not be more grateful to have been the one to have walked through it. May every little girl who witnessed this moment forever believe in the power of her dreams and may they see their faces reflected in mine. I proudly state my name Zozibini Tunzi, Miss Universe 2019!
Тунзи – представительница африканского народа коса. Она выросла в небольшом городке Тсоло, подавляющее количество жителей которого как раз относятся к этой народной группе и говорят на собственном языке.
Девушка ранее также была коронована как Мисс Южная Африка 2019.
Она является третьей женщиной из Южной Африки, которая выиграла титул, и первой темнокожей женщиной после того, как Лейла Лопес получила корону Мисс Вселенная в 2011 году.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В своей речи Зозибини рассказала, что никогда не думала, что именно она сможет стать обладательницей титула Мисс Вселенная.
– Я выросла в мире, где женщина, похожая на меня – со своим типом кожи и волос – никогда не считалась красивой, – рассказала Тунцы во время заключительной речи перед объявлением победителей.
Зозибини активно выступает против насилия на почве гендерных различий и стереотипов, а также занимается защитой прав женщин в ЮАР.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Today I met the most lovely girl. When we walked up the stairs @cahidentalpractice she ran and jumped to me and I knew instantly we would be the best of partners today. Her smile was so contagious she made me smile the entire time. Thank you @cahidentalpractice @drnormancahi for taking care of both me and little Tshepi’s smiles❤️..Swipe left. NB: I got permission to post this little angel. #MissSA2019
Кроме этого, она выступает за популяризацию природной красоты и игнорирование навязанных обществом бьюти-стандартов.
Также во время конкурсных интервью девушка не раз говорила о том, что каждой женщине важно найти свое место.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Power to every woman..You’re amazing. Womandla 👑 #misssa2019
Зозибини уверена, что представительницам прекрасного пола следует стремиться занимать руководящие должности и становиться лидерами в различных сферах деятельности.
Мы также писали о том, как выступила украинка Анастасия Субота на Мисс Вселенная-2019.