Украинская певица ONUKA выпустила клип клип в стиле фэнтези на песню Zenit.

Клип на песню Zenit появился на официальном YouTube-канале певицы. В ролике ONUKA предстает в этнических костюмах, а также танцует среди шаманов.

– Я надеюсь, благодаря Zenit люди увидят то прекрасное, что нас окружает. Несмотря на проблемы и трудности, стремительный ритм или потребности современного мира, иногда нужно остановиться и почувствовать счастье в моменте. Мы видим только то, что мы предпочитаем видеть – написала певица в своем Instagram.

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В видео также можно увидеть мистических героев, пейзажи украинских гор и лесов.

К слову, клип на трек Zenit уже шестой по счету, который выпустила ONUKA. Сама песня была записана после выхода альбома Mozaїka.

Трек создан наподобие старых украинских веснянок.

Напомним, ранее Alyona Alyona представила клип на песню Завтра с ONUKA и Noize MC.