Дочь Анастасии Заворотнюк могла продать свой бизнес из-за лечения мамы.
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна сообщила своим подписчикам в Instagram, что она больше не имеет никакого отношения к магазину модной дизайнерской одежды D8 Moscow, который открыла этой осенью.
– Дорогие подписчики, я больше не имею отношения к D8 Moscow. По вопросам обращайтесь на их страницу напрямую, – написала Анна Заворотнюк.
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В СМИ предполагают, что девушке пришлось продать бизнес, чтобы получить средства для лечения своей мамы Анастасии Заворотнюк.
Ранее Факты ICTV писали, сколько муж Анастасии Заворотнюк тратит на лечение актрисы.
Фото: anna_zavorotnyuk
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