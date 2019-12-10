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Дочь Анастасии Заворотнюк могла продать свой бизнес ради лечения актрисы

Дочь Анастасии Заворотнюк могла продать свой бизнес из-за лечения мамы.

Дочь Анастасии Заворотнюк могла продать свой бизнес ради лечения актрисы

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна сообщила своим подписчикам в Instagram, что она больше не имеет никакого отношения к магазину модной дизайнерской одежды D8 Moscow, который открыла этой осенью.

– Дорогие подписчики, я больше не имею отношения к D8 Moscow. По вопросам обращайтесь на их страницу напрямую, – написала Анна Заворотнюк.

Читайте: Перспектива на выздоровление есть: новые подробности состояния Заворотнюк

В СМИ предполагают, что девушке пришлось продать бизнес, чтобы получить средства для лечения своей мамы Анастасии Заворотнюк.

Ранее Факты ICTV писали, сколько муж Анастасии Заворотнюк тратит на лечение актрисы.

Фото: anna_zavorotnyuk

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