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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Умерла Мари Фредрикссон из группы Roxette

Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла на 62-ом году жизни.

Марі Фредрікссон

Мари Фредрикссон, которая известна как вокалистка шведской группы Roxette, умерла 9 декабря.

На момент смерти Фредрикссон был 61 год.

– С большой грустью мы вынуждены объявить, что одна из наших любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон скончалась утром 9 декабря в апартаментах после продолжительной болезни, – заявила менеджер артистки Мари Димберг.

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Известно, что Фредрикссон долгое время боролась с раком мозга, который диагностировали в 2002 году. Именно он мог стать причиной смерти артистки.

Концертную деятельность она прекратила в 2016 году по совету врачей.

Мари Фредрикссон была сооснователем группы Roxette, которая получила мировую славу в 1989 году, после выпуска песни The Look.

За время деятельности группе удалось продать около 75 млн копий альбомов.

Факты ICTV также писали о том, что в США от сердечного приступа умер известный хип-хоп исполнитель Juice WRLD.

Источник: Expressen

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