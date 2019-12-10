Мари Фредрикссон умерла 9 декабря. Биографию солистки группы Roxette читайте на Фактах ICTV.
Солистка группы Roxette Мари Фредрикссон скончалась после продолжительной болезни на 62-м году жизни.
Биография Мари Фредрикссон
Мари Фредрикссон родилась 30 мая 1958 года в Эсше и была младшей из 5 детей в семье. Родители Мари были бедны и постоянно работали, оставляя ее одну. Девочка любила стоять у зеркала и представлять себя звездой, именно так она открыла в себе страсть к выступлению.
В 17 лет Мари поступила в музыкальный колледж и выступала там в местном театре, но вскоре актерское искусство ей надоело.
Переехав в Хальмстад, Мари стала выступать на городских подмостках. Вместе с другом Стефаном она организовала группу Strul и даже записала сингл. Но группа распалась, а Мари и ее новый друг Мартин Штернхюсвуд стали выступать как MaMas Barn. Вместе они записали полноценный альбом Barn Som Barn.
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Мари Фредрикссон и Roxette
Группа Roxette (Мари Фредрикссон и Пер Гессле) появилась в 1986 году. Успех ждал группу уже после первого сингла Neverending Love.
Дебютная пластинка Roxette вышла анонимно. Родственники Мари были уверены – этим она ставит под угрозу собственную сольную карьеру, поскольку поклонники не примут резкую смену музыкального жанра.
В 1989 году песня The Look принесла группе Roxette мировую славу.
В 1990 году немного измененная It Must Have Been Love становится в июне третьим хитом Roxette. Песню выпустили на диске со звуковой дорожкой к фильму Красотка.
За свою историю шведский коллектив дал 557 концертов. Четыре песни Roxette занимали первое место в американских чартах Billboard.
Мари Фредрикссон – единственная обладательница пяти наград Лучшая рок-певица Швеции. Она также получила приз за 1300 интервью, данных за 8 месяцев.
В 2002 году у солистки Roxette диагностировали рак головного мозга. Певица долгое время боролась с болезнью.
Именно рак мог стать причиной смерти Мари Фредрикссон. У певицы остался муж Микаэль Болес и двое детей – Жозефина (26 лет) и Оскар (23 года).