Мари Фредрикссон умерла 9 декабря. Биографию солистки группы Roxette читайте на Фактах ICTV.

Солистка группы Roxette Мари Фредрикссон скончалась после продолжительной болезни на 62-м году жизни.

Биография Мари Фредрикссон

Мари Фредрикссон родилась 30 мая 1958 года в Эсше и была младшей из 5 детей в семье. Родители Мари были бедны и постоянно работали, оставляя ее одну. Девочка любила стоять у зеркала и представлять себя звездой, именно так она открыла в себе страсть к выступлению.

В 17 лет Мари поступила в музыкальный колледж и выступала там в местном театре, но вскоре актерское искусство ей надоело.

Переехав в Хальмстад, Мари стала выступать на городских подмостках. Вместе с другом Стефаном она организовала группу Strul и даже записала сингл. Но группа распалась, а Мари и ее новый друг Мартин Штернхюсвуд стали выступать как MaMas Barn. Вместе они записали полноценный альбом Barn Som Barn.

После выхода пластинки, вокалист шведской группы Gyllene Tider Пер Гессле предложил Мари использовать для работы свою акустическую студию. А позже познакомил с известным продюсером Лассе Линдбомом, предложившим ей контракт .

Мари Фредрикссон и Roxette

Группа Roxette (Мари Фредрикссон и Пер Гессле) появилась в 1986 году. Успех ждал группу уже после первого сингла Neverending Love.

Дебютная пластинка Roxette вышла анонимно. Родственники Мари были уверены – этим она ставит под угрозу собственную сольную карьеру, поскольку поклонники не примут резкую смену музыкального жанра.

В 1989 году песня The Look принесла группе Roxette мировую славу.

В 1990 году немного измененная It Must Have Been Love становится в июне третьим хитом Roxette. Песню выпустили на диске со звуковой дорожкой к фильму Красотка.

За свою историю шведский коллектив дал 557 концертов. Четыре песни Roxette занимали первое место в американских чартах Billboard.