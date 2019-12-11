Американский рэпер Juice Wrld, который умер накануне, перед смертью принял большое количество таблеток перед обыском ФБР.

Причиной смерти рэпера Juice Wrld могла стать передозировка таблетками, которые он принял перед обыском ФБР.

Таблоид TMZ пишет, что ФБР давно выслеживало рэпера и его команду, подозревая его в хранении и перевозке наркотиков.

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Когда артист вернулся в Чикаго, правоохранители планировали обыскать его самолет, получив информацию от пилота, что на борту находятся запрещенные вещества.

Juice Wrld знал об обыске и перед ним принял несколько таблеток болеутоляющего средства Percocet, чтобы спрятать его от агентов ФБР.

В самолете Juice Wrld нашли более 30 кг марихуаны.

Напомним, 8 декабря в США на 22 году жизни умер рэпер Juice WRLD (Джаред Энтони Хиггинс ).

Американскому рэперу стало плохо в чикагском аэропорту. На место прибыла скорая помощь, которая доставила музыканта в больницу. Однако врачам не удалось спасти Juice WRLD.

Фото: juicewrld999