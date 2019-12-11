В сети появился официальный трейлер серила Новый Папа, который повествует о борьбе за власть в Ватикане.

Телеканал HBO опубликовал трейлер предстоящего сериала Новый Папа, главные роли в котором сыграли Джуд Лоу и Джон Малкович.

Также зрители в сериале увидят Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун.

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В первом сезоне сериала Молодой Папа (2016) рассказывается о Ленни Белардо (вымышленный персонаж) – итальянце, рожденного в США и ставшего Папой Римским Пием XIII.

По сюжету Нового Папы, Ленни Белардо находится в коме, поэтому Ватикан находится в поисках нового Папы. Сэр Джон Брэннокс приходит на смену Пию XIII, занимает папский престол и принимает имя Иоанн Павел III. Однако Ленни Белардо внезапно выходит из комы.

Ранее Факты ICTV писали, что опубликован первый трейлер фильма Чудо-женщина 1984 с Галь Гадот и Крисом Пайном в главных ролях.