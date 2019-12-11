PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино

Новый Папа с Мэрилином Мэнсоном – трейлер сериала о страстях в Ватикане

В сети появился официальный трейлер серила Новый Папа, который повествует о борьбе за власть в Ватикане.

Новый Папа с Мэрилином Мэнсоном – трейлер сериала о страстях в Ватикане

Телеканал HBO опубликовал трейлер предстоящего сериала Новый Папа, главные роли в котором сыграли Джуд Лоу и Джон Малкович.

Также зрители в сериале увидят Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун.

ЧитайтеРецензия на фильм Ножи наголо: умереть в собственном детективе

В первом сезоне сериала Молодой Папа (2016) рассказывается о Ленни Белардо (вымышленный персонаж) – итальянце, рожденного в США и ставшего Папой Римским Пием XIII.

По сюжету Нового Папы, Ленни Белардо находится в коме, поэтому Ватикан находится в поисках нового Папы. Сэр Джон Брэннокс приходит на смену Пию XIII, занимает папский престол и принимает имя Иоанн Павел III. Однако Ленни Белардо внезапно выходит из комы.

Ранее Факты ICTV писали, что опубликован первый трейлер фильма Чудо-женщина 1984 с Галь Гадот и Крисом Пайном в главных ролях.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка