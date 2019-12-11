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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Возвращение фильма Один дома – кто сыграет в перезапуске франшизы

Какие актеры сыграют в перезапуске популярной рождественской комедии Один дома – читайте в материале Фактов ICTV.

Один дома

В перезапуске фильма Один дома сыграют Арчи Йейтс, Элли Кемпер и Роб Делани.

Йейтс не будет играть персонажа Маколея Калкина из оригинальной ленты. Создатели картины отмечают, что это будет самостоятельная история, однако ситуация будет похожая.

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Кого сыграют Элли Кемпер и Роб Делани – пока что не сообщается.

Режиссером картины выступит Дэн Мэйзер (Дедушка легкого поведения). Съемки начнутся в феврале 2020 года.

Выход должен состояться на сервисе Disney Plus.

Ранее Факты ICTV писали, что опубликован первый трейлер фильма Чудо-женщина 1984 с Галь Гадот и Крисом Пайном в главных ролях.

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