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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Усы Зиброва и ягодицы Астафьевой: какие части тела страхуют украинские звезды

Певец Павел Зибров когда-то застраховал свои усы на 500 тыс. грн, а сейчас уже на 1 млн. Какие части тела страхуют украинские звезды – читайте на Фактах ICTV.

Усы Зиброва и ягодицы Астафьевой: какие части тела страхуют украинские звезды

Украинский певец Павел Зибров рассказал, что несмотря на страховку усов он их тщательно бережет.

– Я бросил курить, если делаю шашлыки – надеваю масочку на усы, чтобы они не дай Бог они не сгорели у меня, потому что это бренд, – сказал он.

Певица Даша Астафьева похвасталась страховкой ягодиц и тем, что сейчас она в ней не нуждается.

– У меня когда-то была застрахована попа А сейчас меня окружают такие люди, рядом с которыми мне не страшно, – рассказала она.

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Далее звезды отечественного шоу-бизнеса начали придумывать кто что мог бы застраховать.

– Насте Каменских можно застраховать попку, потому что она у нее как у Ким Кардашян. Потапу надо застраховать Настю, чтобы она от него не сбежала. Камалии можно застраховать свою корону и ленту, ведь она она победительница Миссис мира, – сказал Дима Коляденко.

Камалия сказала, что она бы застраховала свой голос на $500 млн.

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина также застраховала бы голос.

Ранее Зибров выпустил новый танцевальный трек Усы-Бренд. Как следует из названия, певец спел о неотъемлемой части своего образа.

Источник: Ранок у великому місті

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