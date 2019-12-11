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Заворотнюк навсегда останется парализованной – СМИ

Российская актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной.

заворотнюк новости

Анастасия Заворотнюк находится на лечении в клинике и в центре реабилитации в Москве уже более трех месяцев, но улучшений в состоянии здоровья нет.

– Из-за опухоли в левом полушарии мозга у нее развились патологии. Сначала была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится, — сообщил источник.

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Сейчас Заворотнюк передвигается только на коляске.

За ней по очереди ухаживают мать и муж Петр Чернышев.

Напомним, в сентябре у Заворотнюк диагностировали рак мозга. О болезни актриса узнала после рождения дочери в марте.

В начале декабря стало известно, что врачи смогли удалить опухоль, не коснувшись здоровых клеток. У актрисы появился шанс на выздоровление.

Источник: Mash

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