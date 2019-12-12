PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Британский рэпер Stormzy снял клип в Киеве

Британский рэп-исполнитель Stormzy выпустил клип на трек AUDACITY, который он записал в дуэте с другим британским рэпером Headie One.

Британский рэпер Stormzy снял клип в Киеве

Для съемок нового клипа британский рэпер приобщил украинскую команда 2332 Films, которая и работала над видео.

В клип попали столичные мосты и промзоны на Выдубичах.

Эта же команда ранее сняла в Киеве клипы для победительницы Евровидения 2018 Netta, британской рок-группы Nothing but Thieves, Bring Me the Horizon и Editors.

Читайте: Closed on Sunday: Канье Уэст в новом клипе проехался на украинском вездеходе Шерп

К слову, недавно Билли Айлиш выпустила новый клип.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Форте-За: Jerry Heil представила новый трек
Форте-За: Jerry Heil представила новый трек
Булінг
Буллинг в киевской школе: учительница травила малолетнюю ученицу
Под Офисом президента монтируют каток
Под Офисом президента монтируют каток
Гендерное равенство в Европе: главные темы Женского конгресса в Киеве
Гендерное равенство в Европе: главные темы Женского конгресса в Киеве
Зеленская инициирует присоединение Украины к партнерству Биарриц
Зеленская инициирует присоединение Украины к партнерству Биарриц
Мітинг у Києві
В Киеве проводят митинг против закона об особом статусе Донбасса
Ялинка у Києві на Софійській площі
В Киеве на Софийской площади установили главную елку
Суд
В Киеве останутся проспекты Бандеры и Шухевича – решение суда
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка