Британский рэпер Stormzy снял клип в Киеве

Британский рэп-исполнитель Stormzy выпустил клип на трек AUDACITY, который он записал в дуэте с другим британским рэпером Headie One.

Для съемок нового клипа британский рэпер приобщил украинскую команда 2332 Films, которая и работала над видео.

В клип попали столичные мосты и промзоны на Выдубичах.

Эта же команда ранее сняла в Киеве клипы для победительницы Евровидения 2018 Netta, британской рок-группы Nothing but Thieves, Bring Me the Horizon и Editors.

