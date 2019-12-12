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Форте-За: Jerry Heil представила новый трек

Украинская певица Jerry Heil представила новую песню Форте-За.

Форте-За: Jerry Heil представила новый трек

Певица Jerry Heil представила на YouTube-канале новый трек под названием Форте-За.

На этот раз исполнительница решила спеть о лекарственных препаратах, которые так необходимы в холодную осень.

– Хитяра из коробки лекарств. Так держать! – комментируют фаны новое видео певицы.

Читайте: Не пили: Алина Паш представила песню о гендерном равенстве

К слову, недавно украинская поп-певица Jerry Heil презентовала дебютный альбом под названием Я Яна.

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