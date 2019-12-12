IMDb назвал лучшие сериалы 2019 года

Лучшим сериалом 2019 года по версии портала IMDb стал восьмой сезон Игры престолов.

Портал IMDb составил список из 10 лучших сериалов 2019 года.

На первом месте оказался восьмой сезон Игры престолов.

Второе место также досталось сериалу от HBO под названием Чернобыль, который рассказывал о трагедии на ЧАЭС.

Тройку лидеров закрывает третий сезон сериала Очень странные дела от Netflix, который пользовался большой популярностью у зрителей.

Читайте: Худшие фильмы 2019 года

В топ-10 сериалов 2019 года также попали:

Академия Амбрелла;

Пацаны;

Черное зеркало;

Ходячие мертвецы;

Острые козырьки;

Половое воспитание;

Ты.

IMDb основывал рейтинг на просмотрах страниц сериалов аудиторией портала.

Сегодня портал IMDb насчитывает около 200 млн пользователей.

К слову, Американский киноинститут назвал 10 лучших фильмов и 10 лучших сериалов 2019 года.

Источник: IMDb