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Ведьмак: финальный трейлер сериала от Netflix

Стриминговий сервис Netflix выпустил финальный трейлер сериала Ведьмак, который сняли по одноименному фэнтези.

Відьмак

В финальном трейлере первого сезона сериала Ведьмак от Netflix решили больше сосредоточиться на принцессе Цири.

В ролике можно увидеть, как принцесса убегает из королевства с одной целью: найти Геральта из Ривии.

Сам Геральт тогда рассказывает, что он будет защищать Цири до тех пор, пока не вернет ее домой.

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Премьера первого сезона сериала Ведьмак состоится 20 декабря эксклюзивно на стриминговий платформе Netflix. В день выхода будут доступны сразу все восемь серий.

Netflix решил продлить сериал на второй сезон еще до премьеры первой части. Поэтому можно сказать, что 20 декабря зрителей ждет нечто необычное.

К слову, первый трейлер сериала Ведьмак, в котором представили всех главных героев, появился в сети 31 октября.

Видео: Netflix

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