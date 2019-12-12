Стриминговий сервис Netflix выпустил финальный трейлер сериала Ведьмак, который сняли по одноименному фэнтези.
В финальном трейлере первого сезона сериала Ведьмак от Netflix решили больше сосредоточиться на принцессе Цири.
В ролике можно увидеть, как принцесса убегает из королевства с одной целью: найти Геральта из Ривии.
Сам Геральт тогда рассказывает, что он будет защищать Цири до тех пор, пока не вернет ее домой.
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Премьера первого сезона сериала Ведьмак состоится 20 декабря эксклюзивно на стриминговий платформе Netflix. В день выхода будут доступны сразу все восемь серий.
Netflix решил продлить сериал на второй сезон еще до премьеры первой части. Поэтому можно сказать, что 20 декабря зрителей ждет нечто необычное.
К слову, первый трейлер сериала Ведьмак, в котором представили всех главных героев, появился в сети 31 октября.
Видео: Netflix