Украинские певицы Тина Кароль и Юлия Санина презентовали клип на саундтрек к фильму Віддана.

Певица Тина Кароль и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина презентовали совместную песню Вільна.

Трек стал саундтреком к фильму Віддана, который сняли мотивам бестселлера Софии Андрухович Феликс Австрия.

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К слову, над клипом работала режиссер фильма Віддана Кристина Сиволап.

– Эта песня – своеобразный женский манифест, женская мантра о нашей силе. И было важно выполнить ее именно дуэтом с другой исполнительницей – сильной, талантливой, равной, – рассказывает Тина Кароль.

В клипе можно увидеть новые кадры из фильма.

Ранее Факты ICTV писали, что появился клип на песню Свят! Свят! Свят!, в котором вместе спели Оля Полякова, Потап и Олег Винник.

Фото: tina_karol