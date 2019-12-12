Российский юморист Евгений Петросян негативно отозвался об интересе журналистов к его личной жизни.

Евгений Петросян заявил, что журналисты издеваются и разбирают его жизнь по косточкам, осознавая свою безнаказанность.

– Причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с моей точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой, – написал он.

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Также Петросян хорошо отозвался о спектакле Ревизор, на котором побывал “в постыдное для российских СМИ время”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny) 11 Дек 2019 в 12:53 PST

Напомним, в начале декабря 74-летний Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Для юмориста брак стал пятым.

В ноябре 2018 года Петросян развелся с Еленой Степаненко.