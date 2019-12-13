Верка Сердючка презентовала новую песню Make It Rain Champagne спустя четыре года молчания.

Make It Rain Champagne – новая песни Верки Сердючки, которую она представила на концерте в Киеве 12 ноября. Сегодня же – презентация студийной записи трека.

Название песни Make It Rain Champagne переводится как Сделай дождь из шампанского.

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Фрагмент песни Верка Сердючка опубликовала в своем Instagram.

Подписчики пришли в восторг от песни и оставили положительные комментарии.

– Контент для Нового года! Давай еще хитов, – пишут поклонники.

К слову, образ Верки Сердючки принес Андрею Данилко бешеную славу и миллионную армию поклонников как в Украине, так и за границей. Факты ICTV собрали пять его лучших хитов, которые невозможно забыть.