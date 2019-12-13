Самые громкие звездные разводы 2019 года

Звезды поражают своих поклонников не только выбором избранников. Решение развестись также становится поводом для обсуждения. Факты ICTV собрали самые громкие разводы 2019 года.

За этими парами с упоением следили миллионы фанатов, и вот в 2019 они решили развестись.

Мы собрали для вас самые громкие и неожиданные разводы звезд за 2019 год.

Адель и Саймон Конекки

В 2011 году певица Адель начала встречаться с бизнесменом Саймоном Конекки, от которого вскоре родила сына.

В марте 2017-го они тайно поженились, однако уже в 2019 году сообщили о своем расставании. Адель отметила, что никаких комментариев по поводу развода не последует.

Брэдли Купер и Ирина Шейк

Пожалуй, самым неожиданным разрывом года стало завершение отношений модели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера. Одна из самых нежных пар Голливуда начала встречаться еще в 2015 году, а после двух лет романа в них родилась единственная дочь, которую влюбленные назвали Лея.

Официально о разрыве отношений Брэдли Купер и Ирина Шейк заявили через своих представителей.

Памела Андерсон и Адиль Рами

А вот эксцентричная модель и актриса Памела Андерсон решила сделать своеобразное шоу из своего разрыва с 33-летним футболистом Адиль Рами.

25 июня американская звезда написала громкое сообщение в сети, в котором заявила, что 2 года, проведенные с любимым, она жила в обмане.

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Николас Кейдж и Эрика Койке

Немало вопросов вызывает и брак 55-летнего голливудского актера Николаса Кейджа и 23-летней визажистки Эрики Койке.

Пара узаконила отношения 25 марта 2019 года, однако через 4 дня Николас подал документы на развод.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

В 2016 году появились сообщения о разводе знаменитостей, судебные разбирательства длились 3 года.

В апреле 2019 года Джоли и Питт официально развелись. Актеры считались одной из самых красивых пар Голливуда.

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Слава и Эдгар Каминские

А вот украинский шоу-бизнес потрясла новость о разводе другой знаменитой пары. Певица Слава из НеАнгелов и ее муж Эдгар Каминский решили официально развестись. Не спасли отношения даже их двое детей.

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Виктор и Лариса Павлик Украинский певец Виктор Павлик развелся с супругой Ларисой и сделал предложение своему 25-летнему концертному директору Екатерине Репяховой.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

Популярная певица Ани Лорак развелась со своим турецким мужем Муратом Налчаджиоглу еще 31 января 2019 года. После 10 лет брака супруги решили расторгнуть союз.

Но на этом судебные тяготы не закончились – у артистки с бывшим супругом осталось нажитое имущество в Киеве, которое они пытались поделить с помощью суда.

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Максим Виторган и Ксения Собчак

В начале лета стало известно, что актер и журналистка развелись. К этому решению пара пришла не сразу – о том, что семья стоит на грани распада в СМИ заговорили еще летом прошлого года, когда Ксения всюду путешествовала одна.

Однако несмотря на все разногласия, бывшие супруги не стали делить право опеки над сыном Платоном.

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