Певица Dua Lipa презентовала новый трек Future Nostalgia. Текст и перевод песни – читайте на Фактах ICTV.

Future Nostalgia стала синглом одноименного альбома Dua Lipa, релиз которого ожидается в начале 2020 года. Известно, что новая пластинка будет иметь поп- и диско-звучание.

Первый сингл Don’t Start Now будущего релиза попал в топ-40 американского Billboard Hot 100.

Факты ICTV узнали, о чем Dua Lipa поет в песне Future Nostalgia.

Текст песни Future Nostalgia

You want a timeless song, I wanna change the game

Like modern architecture, John Lautner coming your way

I know you like this beat ’cause Jeff’s been doin’ the damn thing

You wanna turn it up loud, Future Nostalgia is the name

I know you’re dying trying to figure me out

My name’s on the tip of your tongue, keep running your mouth

You want the recipe, but can’t handle my sound

My sound, my sound

No matter what you do, I’m gonna get it without ya (Hey, hey)

I know you ain’t used to a female alpha (No way, no way)

No matter what you do, I’m gonna get it without ya (Hey, hey)

I know you ain’t used to a female alpha (No way, no way)

Can’t be a rolling stone if you live in a glass house

You keep on talking that talk, one day, you’re gonna blast out

You can’t be bitter if I’m out here showing my face

You want one now looks like, let me give you a taste

I know you’re dying trying to figure me out

My name’s on the tip of your tongue, keep running your mouth

You want the recipe, but can’t handle my sound

My sound, my sound

No matter what you do, I’m gonna get it without ya (Hey, hey)

I know you ain’t used to a female alpha (No way, no way)

No matter what you do, I’m gonna get it without ya (Hey, hey)

I know you ain’t used to a female alpha (No way, no way)

You can’t get with this if you ain’t built for this

You can’t get with this if you ain’t built for this

I can’t build you up if you ain’t tough enough

I can’t teach a man how to wear his pants

I know you’re dying trying to figure me out

My name’s on the tip of your tongue, keep running your mouth

You want the recipe, but can’t handle my sound

My sound, my sound

I know you’re dying trying to figure me out

My name’s on the tip of your tongue, keep running your mouth

You want the recipe, but can’t handle my sound

My sound, my sound

(Future nostalgia)

(Future nostalgia)

(Future nostalgia)

My sound, my sound, my sound

(Future nostalgia)

Перевод песни Future Nostalgia

Ты хочешь вечную песню, я хочу изменить игру.

Как и современная архитектура, Джон Лотнер идет своим путем

Я знаю, тебе нравится этот ритм, потому что Джефф делает эту чертову штуку.

Ты хочешь сделать погромче, это называется ностальгия по будущему.

Я знаю, ты умираешь, пытаясь понять меня.

Мое имя вертится на кончике твоего языка, продолжай шевелить губами.

Ты хочешь рецепт, но не можешь справиться с моим звуком

Мой звук, мой звук

Что бы ты ни делал, я сделаю это без тебя (Эй, эй)

Я знаю, что ты не привык к женщине-Альфе (ни за что, ни за что)

Что бы ты ни делал, я сделаю это без тебя (Эй, эй)

Я знаю, что ты не привык к женщине-Альфе (ни за что, ни за что)

Не могут катиться камни, если ты живешь в стеклянном доме

Ты продолжаешь говорить, что однажды ты взорвешься.

Тебе не будет горько, если я здесь покажу свое лицо.

Ты хочешь одного похоже, разреши мне дать тебе попробовать

Я знаю, ты умираешь, пытаясь понять меня.

Мое имя вертится на кончике твоего языка, продолжай шевелить губами.

Ты хочешь рецепт, но не можешь справиться с моим звуком

Мой звук, мой звук

Что бы ты ни делал, я сделаю это без тебя (Эй, эй)

Я знаю, что ты не привык к женщине-Альфе (ни за что, ни за что)

Что бы ты ни делал, я сделаю это без тебя (Эй, эй)

Я знаю, что ты не привык к женщине-Альфе (ни за что, ни за что)

Ты не справишься с этим, если не создан для этого.

Ты не справишься с этим, если не создан для этого.

Я не могу создать тебя, если ты недостаточно крут.

Я не могу научить человека носить штаны

Я знаю, ты умираешь, пытаясь понять меня.

Мое имя вертится на кончике твоего языка, продолжай шевелить губами.

Ты хочешь рецепт, но не можешь справиться с моим звуком

Мой звук, мой звук

Я знаю, ты умираешь, пытаясь понять меня.

Мое имя вертится на кончике твоего языка, продолжай шевелить губами.

Ты хочешь рецепт, но не можешь справиться с моим звуком

Мой звук, мой звук

(Ностальгия о будущем)

(Ностальгия о будущем)

(Ностальгия о будущем)

Мой звук, мой звук, мой звук

(Ностальгия о будущем)

Напомним, на 61-й церемонии Grammy в начале 2019 года Dua Lipa признали лучшим новым артистом. Ежегодная премия проходила в Лос-Анджелесе.