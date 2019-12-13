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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Рецепт салата невеста: Jerry Heil выпустила новый клип

Украинская певица Jerry Heil опубликовала новый клип на песню Рецепт салата невеста.

Jerry Heil

Jerry Heil обнародовала клип на песню Рецепт салата невеста, в котором певица поет о реальном способе приготовления блюда.

– Рецепт салата невеста – это типичная семейная картинка, которая уже воспетая в куплете песни Вільна каса, где бабушку бесит, что девушка сидит без дела, не имеет мужа, в 23 не родила. В Рецепт салата невеста, кажется, вся семья, сидя за праздничным столом, насмехается над главной героиней и скандирует: “Салат Невеста, а ты — нет”, – написала она.

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В своем Instagram певица рассказала, что видео снимали у нее дома.

– Мы сняли это видео прямо у меня дома. Все, как на празднование Нового года: мама традиционно шинковала салаты, я традиционно пыталась помочь так, что работы становилось только больше, а потом мы традиционно ели: все салат Невеста а я — помидоры и траву, – написала она.

За час клип посмотрели 5 тыс. раз.

Ранее Факты ICTV писали, что O.Torvald и Юлия Юрина представили совместную видеоработу на песню Роздягни мене.

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