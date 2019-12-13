Сегодня пятница 13, поэтому для тех, кому не хватает острых ощущений, Факты ICTV решили подготовить подборку леденящих душу фильмов.

1. Оно, 2017. Режиссер: Андрес Мускетти

Основа фильма – знаменитое произведение Стивена Кинга. В картине рассказывается история о том, как в одном из американских штатов начинают пропадать маленькие дети. Поэтому группа друзей решает вступить в борьбу со злобным клоуном Пеннивайзом, список жертв, которого пополняется несколько веков.

2. Шестое чувство , 1999. Режиссер: М. Найт Шьямалан

Детский психиатр, которого сыграл Брюс Уиллис, знакомится с девятилетним Коулом, которому кажется, что он общается с душами давно убитых людей. Врач берется помогать ребенку, но даже не догадывается, к чему все приведет. Финал картины вас не на шутку удивит.

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3. Зеркала, 2008. Режиссер: Александр Ажа

Фильм повествует о бывшем полицейском, Бене Карсоне, который ушел из семьи и устроился работать сторожем в полусгоревший магазин. Но герой замечает, что среди вещей и манекенов в пыли и копоти, зеркала, как будто каждый день кто-то натирает. Да и вопрос, почему умер предыдущий охранник, не дает Бену покоя.

4. Астрал, 2011. Режиссер: Джеймс Ван

Семья Джоша и Рене переезжает в новый дом со своими детьми, но, даже не распаковав вещи, они начинают замечать неладное. Вещи начинают перемещаться сами, странные звуки исходят из детской, но самое страшное – их сын впадает в кому. А все попытки врачей помочь мальчику безуспешны.

5. Экстрасенс, 2011. Режиссер: Ник Мерфи

Британский мистический триллер, действия которого проходят в начале прошлого века. Учёный-скептик прибывает в интернат, где повышенная спиритическая активность. Она полна решительности развеять все мифы, но со временем кардинально меняет свое мнение…

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