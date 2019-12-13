Х-Фактор за девять сезонов подарил стране немало талантливых музыкантов. Факты ICTV решили вспомнить, как сложилась судьба предыдущих победителей шоу.

Уже 28 декабря в финале Х-Фактора станет известно имя счастливчика-победителя десятого сезона. Пока у участников есть еще две недели, Факты ICTV рассказывают, чем занимаются победители предыдущих девяти сезонов.

Алексей Кузнецов: Х-Фактор первый сезон

Алексей поразил зрителей сильным оперным вокалом. После победы он не остановился на достигнутом и поехал в Австрию совершенствовать мастерство. Впоследствии Алексей Кузнецов переехал в Нью-Йорк (США). Там он изучает основы классического и современного искусства, выступает с талантливыми коллегами, занимается любимым делом.

Этим летом Алексей Кузнецов дебютировал в главной роли в опере Богема в Канаде. Сейчас он готовит новый репертуар для будущих концертов в следующем году.

Виктор Романченко: Х-Фактор второй сезон

До участия в шоу Виктор работал учителем физкультуры. Но Х-Фактор кардинально изменил его жизнь. После победы он уже успел выпустить романтическую композицию Де ти, клип на песню Боли не будет и спеть вместе с легендарными Queen и Адамом Ламбертом.

Кроме того, в 2013 году Виктор Романченко даже участвовал в нацотборе на Евровидение.

Аида Николайчук: Х-Фактор третий сезон

После триумфа Аида не прекращает творить и делиться со всеми своим творчеством. Она нашла в музыке свое предназначение. Аида Николайчук дает концерты, снимает клипы и записывает новые хиты. Среди самых известных такие: Часть моей души, Не тримай, Зачем, Дай мне ночь, Enternity.

К слову, в 2017 году Аида Николайчук даже приняла участие в вокальном конкурсе Mozart в Японии и победила японскую певицу.

Александр Порядинский: Х-Фактор четвертый сезон

Александр стал победителем в юном возрасте. Тогда часть выигрыша он отдал родителям, а половину вложил в свое развитие. Сейчас он активно гастролирует, а в июле выпустил нежный клип на песню Поцілунок.

Кроме того, сегодня Александр Порядинский удивляет фанатов собственными, взрослыми композициями. По его словам, одна из недавних песен Для тебе написана именно для любимой парня.

Дмитрий Бабак: Х-Фактор пятый сезон

Дмитрий после победы на шоу стал активно заниматься творчеством, снял клип на песню Одна. Музыкант даже успел попробовать свои силы в качестве композитора и написал песни для нескольких Украинский артистов и открыл свою вокальную студию в Киеве.

В 2018 году Дмитрий Бабак подавал заявку на украинском и белорусский нацотбор на Евровидение-2018 в 2019 году занял третье место на музыкальном конкурсе Славянский базар в Беларуси, где представлял Украину.

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Костя Бочаров (MELOVIN): Х-Фактор шестой сезон

MELOVIN активно занимается творчеством. В 2018 году он прошел нацотбор и представлял Украину на Евровидении-2018 в Лиссабоне. Певец с песней Under the Ladder занял 17 место на конкурсе. Но это никоим образом не повлияло на его карьеру и отношение поклонников к кумиру.

В этом году певец даже стал прорывом года по версии музыкальной премии М1 Music Awards 2019.

Сейчас MELOVIN гастролирует по Украине, развивается как музыкант и даже успел озвучить мультяшного персонажа – осьминога Кракена в мультике Монстры на каникулах 3.

Севак Ханагян: Х-Фактор седьмой сезон

После победы в седьмом сезоне Севак Ханагян стал узнаваемым артистом не только в Украине, но и в родной Армении. Сейчас нежный и чувственный Севак одну за другой выпускает собственные песни, и за все свои успехи благодарит именно Х-Фактор.

В 2018 году он представил свою страну на Евровидении с песней Qami. Севак занял всего лишь 15 место в полуфинале, но его выступление все равно получило много положительных отзывов публики.

Михаил Панчишин: Х-Фактор восьмой сезон

Михаил вместе со своим коллективом PTASHKIN активно занимается творчеством, выступает и снимает клипы. Первой самостоятельной работой группы после проекта была песня Притягуєш сльозами. Музыканты сделали ее для поклонников, которые поддерживали Мишу во время всех эфиров, чтобы показать, что он не планирует останавливаться или исчезать.

В 2018 году в одном из прямых эфиров Х-Фактора он презентовал новую песню Baby и даже снял клип на нее.

ZBSband: Х-фактор девятый сезон

После победы ребята продолжают создавать новую музыку, сотрудничают с Настей Каменских и играют в театре.

В 2019 году творческому дуэту исполнилось два года. Кстати, накануне группа ZBSband в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказали о записи песен с Настей Каменских, Олегом Винником и Андреем Данилко. Для Винника они даже придумали название песни Сльози забутої дами.

Ранее Факты ICTV писали о том, кто оставил Х-фактор 10 после второго эфира.