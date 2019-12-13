Чем порадовал шоу-бизнес в Украине в 2019 году, а также, каких высот достигли наши артисты на родине и заграницей – читайте в материале Фактов ICTV.

Декабрь в самом разгаре, поэтому самое время подводить итоги 2019 года. В этой статье мы поговорим о достижениях в музыке.

Как украинские артисты прославились за рубежом

Если раньше успехи украинских музыкантов на мировой сцене были чем-то невероятным, то в 2019 году они стали привычным делом.

Так, Настя Каменских осенью представила уже вторую песню на испанском языке – Elefante, менее чем за месяц заняла второе место в музыкальных чартах США, Канады и Мексики.

Читайте: NK vs Билли Айлиш – украинские звезды назвали любимые песни 2019 года

Кроме того, в Латинской Америке любят, когда Каменских приезжает в гости и удивляются, как она за четыре месяца выучила испанский.

– Знаете, что самое важное? Это не просто Настя поехала туда себя показать, нет! Там я представляю свою страну! Я показываю, что у нас талантливые люди, чтобы они приглашали еще больше наших артистов и мы обменивались культурами, – рассказала Настя Каменских.

Также существует ряд артистов, которые популярны больше за рубежом, однако на родине о них мало кто знает, в частности группы Jinjer и ДахаБраха.

Jinjer – резиденты известного европейского лейбла Napalm Records, а ДахаБраха особенно запомнились своим саундтреком для сериала Фарго.

Стадион, так стадион

2019 год в украинской музыкальной индустрии точно станет особенным из-за большого количества стадионных концертов. Артисты разных жанров представили свои шоу на больших площадках.

Дмитрий Монатик представил яркое шоу с живым звуком и дикими танцами на НСК Олимпийском. Кроме того, артист посетил 11 центральных стадионов Украины: в Днепре, Одессе, Харькове, Кривом Роге, Черкассах, Полтаве, Виннице, Запорожье, Мариуполе, Херсоне.

Самым ярким моментом концерта в Киеве стало появление артиста на крыше вагона поезда. На нем Дима добрался до самых дальних секторов, чтобы быть еще ближе к своим поклонникам.

Оля Полякова стала единственной поп-певицей, которая собрала стадион Арена Львов.

– Вам могут не нравиться мои песни. Но я делаю очень красивое шоу, которое должен увидеть каждый украинец, – заявила Полякова в канун концерта.

И она была права. Масштабное шоу пришлось даже перенести на несколько часов, дабы тысячи желающих посмотреть выступление успели занять свои места.

Кроме идеального вокала и зажигательных танцев, зрителей ждал также поток метких шуток от певицы, которые не давали расслабиться даже во время перерыва между треками.

В 2019 году Арена Львов также содрогалась под песни рок-группы Антитела. Этот концерт стал самым масштабным в стадионном туре группы, в котором они презентовали альбом Hello. Также ребята посетили Полтаву, Харьков, Одессу. Завершающие выступления прошли во Дворце Спорта в Киеве.

Интересно, что на первый концерт в столице очень рано объявили солд-аут, а количество желающих послушать Антитела было огромное. Рокерам ничего не оставалось, как объявить о втором концерте в Киеве.

Также большим сольным концертом в киевском Дворце спорта поклонников порадовала группа Время и Стекло.

Дорогу молодым

В последнее время украинская сцена взорвалась новыми именами, а также оригинальными музыкальными стилями.

Для начала стоит вспомнить группу KAZKA, которая в 2019 представила несколько достойных релизов, хотя ребятам и не удалось побить успех сингла Плакала, они уверенно закрепились в украинских плейлистах.

Также в этом году обращением к украинским традициям порадовала эпатажная певица Maruv, которая скомбинировала свой привычный стиль с мотивами книги Ольги Кобылянской. Речь идет о новом EP артистки Hellcat Story.

Охрана, отмєна! Він назвав мене Лєна – официальный поп-гимн 2019 года. Хит Jerry Heil звучал з каждого утюга. Однако девушка не остановилась на этом и к концу года выпустила еще несколько успешных синглов.

Отдельным разделом можно обозначить украинский женский хип-хоп. Чего только стоит выступление Алина Паш на День Независимости. Реп во время гимна страны мог вызвать бурю негодования, но пронзительные стихи исполнительницы засели во многих сердцах.

Еще одна украинская девушка, которая взорвала своим социальным рэпом – Alyona Alyona. 2019 год для нее выдался особенно продуктивным. Чего только стоит релиз сразу двух альбомов, а клип на песню Мамин суп уже стал чуть ли не самой обсуждаемой видеоработой года.

Made in Ukraine в тренде

О молодых артистах, которые представили в этом году свои украиноязычные треки мы уже поговорили. Теперь стоит вспомнить звезд, которые давно в шоу-бизнесе, однако ранее исполняли песни на иностранном.

Пожалуй, самыми популярными композициями стали Дим группы Время и Стекло и признание в любви Насти Каменских в песне Обіцяю.

Ко Дню Независимости Украины группа Mozgi представила трек 999. Название песни музыканты зачитывают на английском языке, обыгрывая созвучие на английском nine-nine-nine и на украинской най-най-най.

– Посвящаем Родине и всем украинцам, достойным жить в лучшей стране, – отметили музыканты.

Конечно, в разговоре о украиноязычных треках невозможно не вспомнить невероятно успешный альбом группы Антитела Hello, а также последние композиции от The Hardkiss.

Напомним, ранее Alyona Alyona представила клип на песню Завтра с ONUKA и Noize MC.