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Кто покинул Х-фактор 10 после третьего прямого эфира

После третьего прямого эфира шоу Х-фактор 10 пришлось покинуть двум конкурсантам.

Х-фактор

В каждом прямом эфире шоу Х-фактор 10 выбывают участники, которые получили меньше всего голосов от зрителей и судей проекта.

В этот раз проект пришлось покинуть подопечной Оли Поляковой Анне Иванице и группе ROMAX из команды Андрея Данилко.

Во время третьего прямого эфира Х-фактора участники исполнили по две песни в борьбе за место в финале проекта.

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Звездный тренер Оля Полякова решила порадовать зрителей и поддержать своего любимчика Георгия Колдуна, чье выступление закрыло третий эфир Х-фактора 10.

Колдун исполнил песню All of me, во время которой Полякова играла для него на рояле. Номер получился очень трогательным и красивым.

По результатам голосования в финал Х-фактора 10, который состоится 21 декабря, прошли Элина Иващенко, Мария Стопник, Георгий Колдун и Антон Вельбой.

Напомним, после второго прямого эфира шоу Х-фактор покинули Артем Забелин и группа FURMAN TRASH POLKA band.

Видео: Х-фактор

Фото: СТБ

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