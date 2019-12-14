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Мисс Мира 2019 стала представительница Ямайки

На конкурсе красоты Мисс Мира 2019 победила 23-летняя представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.

Міс світу 2019

14 декабря в Лондоне прошел 69-й конкурс красоты Мисс Мира.

В 2019 году корону получила 23-летняя представительница Ямайки Тони-Энн Сингх. Ее девушке вручила Мисс Мира 2018 Ванесса Понсе.

Тонни-Энн родилась в Ямайке в городе Морант-Бей. В 9 лет она переехала в США.

 

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Публикация от Toni-Ann Singh (@toniannsingh)

Девушка получила высшее образование в Государственном университете Флориды, где изучала психологию и исследования проблем женщин.

 

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Публикация от Toni-Ann Singh (@toniannsingh)

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Место первой вице-мисс досталось представительнице Франции Офелии Мезин, а второй – Суман Рао из Индии.

Представительница Украины Маргарита Паша вошла в топ-40 красавиц.

В последний раз представительница Ямайки получала титул Мисс Мира в 1993 году.

Факты ICTV также писали о том, как украинка Анастасия Суббота выступила на конкурсе красоты Мисс Вселенная-2019.

Фото: Miss WorldToni Ann Singh

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