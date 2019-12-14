Певица Таисия Повалий отменила концерт в Киеве из-за того, что якобы опасалась за безопасность зрителей.

Украинская певица Таисия Повалий заявила, что одна афиша ее концерта в Киеве вызвала массовую критику в соцсетях.

По ее словам, это стало одной из причин, по которым она отменила концерт в столице Украины. Повалий также якобы опасалась за безопасность зрителей.

Певица считает, что сейчас не время для проведения подобных концертов.

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Продюсер и муж Повалий Игорь Лихута заявил о том, что не понимает, почему его жена на смогла выступить в Киеве.

Певица планировала провести концерт в честь своего 55-летия в дворце Украина.

Напомним, концерт Таисии Повалий в Киеве был запланирован на 10 декабря 2019 года, однако был отменен 4 сентября.

По словам директора Национального дворца искусств Украина Романа Недзельского, его отменили поскольку не была соблюдена вся процедура.