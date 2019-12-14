PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Повалий объяснила, почему отменила концерт в Киеве

Певица Таисия Повалий отменила концерт в Киеве из-за того, что якобы опасалась за безопасность зрителей.

повалий

Украинская певица Таисия Повалий заявила, что одна афиша ее концерта в Киеве вызвала массовую критику в соцсетях.

По ее словам, это стало одной из причин, по которым она отменила концерт в столице Украины. Повалий также якобы опасалась за безопасность зрителей.

Певица считает, что сейчас не время для проведения подобных концертов.

Читайте: Кому тут нужен этот Джаред Лето: реакция сети на возвращение Таисии Повалий

Продюсер и муж Повалий Игорь Лихута заявил о том, что не понимает, почему его жена на смогла выступить в Киеве.

Певица планировала провести концерт в честь своего 55-летия в дворце Украина.

Напомним, концерт Таисии Повалий в Киеве был запланирован на 10 декабря 2019 года, однако был отменен 4 сентября.

По словам директора Национального дворца искусств Украина Романа Недзельского, его отменили поскольку не была соблюдена вся процедура.

Источник: Главком

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

повалий
Концерта Повалий в Киеве не будет
повалий
Кому тут нужен этот Джаред Лето: реакция сети на возвращение Таисии Повалий
Раде предлагают забрать звание народных артистов у Ани Лорак, Лободы и Козловского
Раде предлагают забрать звание народных артистов у Ани Лорак, Лободы и Козловского
Лукашенко заспівав з Повалій
Это надо видеть. Лукашенко спел на украинском на концерте Повалий в России
Повалий и Лобода “зажгли” в Кремле
Повалий и Лобода “зажгли” в Кремле
Повалій
Повалий спела Цвіте терен на росТВ, подхватила вся студия
Топ-5 украинских звезд, которые встретят Новый год в России
Топ-5 украинских звезд, которые встретят Новый год в России
Повалий получила награду в Кремле
Повалий получила награду в Кремле
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка