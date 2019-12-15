В 16 выпуске 9 сезона МастерШеф судьи определили семь финалистов шоу.
Судьи МастерШеф 9 сезона в 16 выпуске определили семь финалистов, которые будут бороться за место в суперфинале.
Семь участников шоу в 16 выпуске получили от Эктора Хименеса-Браво, Лизы Глинской и Владимира Ярославского свои кители.
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Финалисты МастерШеф 9 сезона:
Сергей Денисов (Батуми)
Александра Ефименко (Мелитополь)
Киеу Тхук Ань (Вьетнам)
Лиля Сорокина (Каменец-Подольский)
Руслан Лучков (Херсон)
Петр Косовский (Одесса)
Руслан Шилин (Львов)
К слову, после второго прямого эфира 10 сезона Х-Фактора шоу покинули двое участников. Зрительское голосование успешно преодолели Георгий Колдун и Анна Иваница (команда Оли Полковой), а также Элина Иващенко и Маша Стопник (команда Игоря Кондратюка).
Фото: СТБ