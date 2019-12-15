В 16 выпуске 9 сезона МастерШеф судьи определили семь финалистов шоу.

Судьи МастерШеф 9 сезона в 16 выпуске определили семь финалистов, которые будут бороться за место в суперфинале.

Семь участников шоу в 16 выпуске получили от Эктора Хименеса-Браво, Лизы Глинской и Владимира Ярославского свои кители.

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Финалисты МастерШеф 9 сезона:

Сергей Денисов (Батуми)

Александра Ефименко (Мелитополь)

Киеу Тхук Ань (Вьетнам)

Лиля Сорокина (Каменец-Подольский)

Руслан Лучков (Херсон)

Петр Косовский (Одесса)

Руслан Шилин (Львов)

К слову, после второго прямого эфира 10 сезона Х-Фактора шоу покинули двое участников. Зрительское голосование успешно преодолели Георгий Колдун и Анна Иваница (команда Оли Полковой), а также Элина Иващенко и Маша Стопник (команда Игоря Кондратюка).

Фото: СТБ