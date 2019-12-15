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Умерла французская актриса Анна Карина

В Париже умерла известная французская актриса новой волны Анна Карина.

умерла анна карина

Анна Карина умерла в возрасте 79 лет. По словам ее агента Лорана Баландраса, актрисы не стало в больнице. С ней находился бывший муж, режиссер Денни Берри.

Причиной смерти Анны Кариной стало онкологическое заболевание.

Министр культуры Франции Франк Риестер заявил, что французское кино потеряло одну из главных легенд. По его словам, кинематограф страны осиротел.

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Анна Карина была представительницей французской новой волны. В 1961 году она вышла замуж за известного режиссера Жана-Люка Годара. Шесть лет спустя их брак распался.

Анна Карина снялась в его фильмах: Жить своей жизнью, Безумный Пьеро, Банда аутсайдеров и Альфавиль.

Также она снималась в картинах Китайская рулетка, Правда о Чарли, Посторонний и Маг.

Напомним, 9 декабря умерла Мари Фредрикссон, которая известна как вокалистка шведской группы Roxette. На момент смерти ей был 61 год.

Источник: AFP

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